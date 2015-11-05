Asterisk специалист

На Asterisk сервере входят звонки с разных телефонных номеров. Нужно написать программу которая при нажатие кнопки считывает лог файлы астериск и создает таблицу со следушими данными: AnruferID (ид звонка) Gewählte Nummer(набранный номер) AnruferTelNr (входяший номер телефона) AnrufBeginn(начало звонка) AnrufEnde(конец звонка).

Если запустить программу во время разговора. То конец звонка ещё не известен

и поле остаыется пустым. При следующем запуске программе дополняются ещё не полные данные и прибавляются новые. Программа не должна каждый раз считывать и писать в таблицу все звонки а только новые и неполные поля!

Пишите цены и сроки. Нужен исполнитель с которым можно продолжыть сотрудничать.