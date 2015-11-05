Asterisk специалист

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд). Это локальные программы, не сайты, имеют свою базу данных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На Asterisk сервере входят звонки с разных телефонных номеров. Нужно написать программу которая при нажатие кнопки считывает лог файлы астериск и создает таблицу со следушими данными: AnruferID (ид звонка) Gewählte Nummer(набранный номер) AnruferTelNr (входяший номер телефона) AnrufBeginn(начало звонка) AnrufEnde(конец звонка).
Если запустить программу во время разговора. То конец звонка ещё не известен
и поле остаыется пустым. При следующем запуске программе дополняются ещё не полные данные и прибавляются новые. Программа не должна каждый раз считывать и писать в таблицу все звонки а только новые и неполные поля!
Пишите цены и сроки. Нужен исполнитель с которым можно продолжыть сотрудничать.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО10 заявокЗакрыт8 лет назад
необходимо написать программу под винду, с помощью которой будет осуществляться обмен данными с корректором газа ek270 эльстер электроника. А именно на корректоре будет установлена оптоголовка, на компьютере это будет виртуальный com порт. обмен данными Оптический интерфейс ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать программу на любом языке. На входе файл со ссылками Эти ссылки по одной передаются в браузер, происходит редикт по ссылке и новую получившуюся ссылку надо записать в файлПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать выпадающую форму - fPopupForm, чтоб выпадала в DBGrid при [b]вставке новой строки[/b], в замен поля fkLookup (раньше был плоский справочник, проблем не было, сейчас древовидный, пришлось самому сделать fPopupForm, а показать под новой строкой не знаю ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
1.Речь о свойствах шрифтов. Проблема-пересекающиеся теги (подчеркнутый, болд, курсив и др. исключают друг друга, см.картинку). [u]Подсказка[/u]: netrtfwriter использует для тегов конструкции с фигурными скобками, которые не могут перекрываться {\highlight[b] [/b]текст[b]{\bтекст[/b]}текст[b]}[/b] а RichTextBox теги вида \highlight1 текст [b]\b текст [/b]\highlight0 [b]текст ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
необходимо создать программу расчета задолженности (пени, инфляции, штрафов т и.р.) на подобии программы задолженности http://www.sov.com.ua/calculate.html на укр.и рус.языках с возможностью сохранения расчетов в ворде и екселе, но предоставление полных данных после оплаты с помощью платежных ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт8 лет назад
нужна программа-бот с использованием прокси серверов и мультипоточностью для сбора бесплатных биткоиновПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт8 лет назад
ОПЛАТА ТОЛЬКО ЗА ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ! Требуется создать автоматический регистратор аккаунтов инстаграм Генерация аккаунта – человекоподобные Имя и Фамилия Генерация почты в любом формате (маил или яндекс) Работа с прокси, многопоточность на выходе имеем: логин инсты:пароль инсты;логин почты:пароль ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создать прайс-лист по примеру. чтобы я мог добавлять туда, редактировать без труда. Прайс должен быть зашифрован от редактирования всеми кроме владельца. По примеру, только колонка кол-ва редактируется другими. Должна быть еще ячейка с курсом и ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Все Во ВложенииПрикладное ПО8 заявокЗакрыт8 лет назад