Разработать плагины под десктопные брузеры

$300
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Плагин (расширение) должен работать под основными браузерами (Хром, Мозила, Опера) - задача при открытии браузера первой вкладкой открывать URL (рекламируемый сайт). Есть и другие задачи, но эта основная. Подробности в переписке. Так же нужна консультация о возможности установки плагинов автоматически при посещении сайта.

8 лет назад
goldeagle
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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