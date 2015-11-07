Реализовать взаимодействие по API с сервисами доставки

Суть: калькулятор стоимости доставки.

Необходимо реализовать серверный код обработки API сервисов доставки и на основе его выводить информацию.

Данные, которые заполняет пользователь, (откуда, куда, вес и т.д.) поступают с другого сервера, реализовать обработку этих параметров и их подстановку в калькуляторы сервисов доставок.

После получения расчетных данных появляется окно со стоимостями доставки в различных сервисах.

Должен быть реализован набор методов подсчетов стоимостей доставки с различными параметрами и включен CORS - для того, что иметь возможность обращаться к ним по AJAX со страниц другого сервиса. Обращения будут иметь вид наподобие GET('http://yourhostname.com/price?sys=DPD&destintation=CITY1...'), т.е. название домена на хостинге.

Только расчет стоимости, без отправления заказа на доставку.

Нужны стоимости и сроки по реализация модулей расчета стоимостей доставки для :

1. EMS Почта России

2. Главдоставка

3. ПЭК

4. Деловые линии

5. Pickpoint

6. Dinvio.ru

7. Ddelibery.ru

8. Pony Express

9. DPD

10. DHL

11. UPS

12 СДЭК

13 ТНТ

14 СПСР Экспресс

15. FedEX

16. Желдорэкспедиция

17 Желдоральянс

18 Автотрейдинг

19 Энергия

20 Ратек

21. Hermes

22. topdelivery.ru