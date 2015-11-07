Нужна программа для коммуникаций на базе Android или Windows. Программа нудна для обменивается информации между этажами заведения.
Реализовать взаимодействие по API с сервисами доставки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть: калькулятор стоимости доставки.
Необходимо реализовать серверный код обработки API сервисов доставки и на основе его выводить информацию.
Данные, которые заполняет пользователь, (откуда, куда, вес и т.д.) поступают с другого сервера, реализовать обработку этих параметров и их подстановку в калькуляторы сервисов доставок.
После получения расчетных данных появляется окно со стоимостями доставки в различных сервисах.
Должен быть реализован набор методов подсчетов стоимостей доставки с различными параметрами и включен CORS - для того, что иметь возможность обращаться к ним по AJAX со страниц другого сервиса. Обращения будут иметь вид наподобие GET('http://yourhostname.com/price?sys=DPD&destintation=CITY1...'), т.е. название домена на хостинге.
Только расчет стоимости, без отправления заказа на доставку.
Нужны стоимости и сроки по реализация модулей расчета стоимостей доставки для :
1. EMS Почта России
2. Главдоставка
3. ПЭК
4. Деловые линии
5. Pickpoint
6. Dinvio.ru
7. Ddelibery.ru
8. Pony Express
9. DPD
10. DHL
11. UPS
12 СДЭК
13 ТНТ
14 СПСР Экспресс
15. FedEX
16. Желдорэкспедиция
17 Желдоральянс
18 Автотрейдинг
19 Энергия
20 Ратек
21. Hermes
22. topdelivery.ru
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