Простая программа для приемника купюр и монет

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Требуется написание программы для приемников монет(Microcoin sp3) и купюр(innovative bv20) по протоколу ccTalk.

Функционал по сути предельно простой. Примерное ТЗ привожу ниже. Заинтересовавшихся пришу написать в личные сообщения.

Техническое задание:

Программа делится на две части, клиентская и серверная:

клиентская часть

- автозапуск вместе системой, сворачивание в трей

- запись времени старта/выключения программы

- автоматический поиск купюроприемнику и монета приемника

- повторный поиск устройств при обрыве соединения с ними/ним

- отправка сведений о поступлениях на сервер

- ведение локального лога

- формат лога день:месяц:год, час:минута, название точки

- при обрыве соединения сетью выдать об этом сообщение, при возобновлении соединения переслать на сервер накопившиеся логи.

- иной мелкий функционал

Серверная часть

- авторизация

- вид, выпадающие списки с разной степенью детализации. Указывается

названия точек, при клике на ней открывается статистика по дням и суммам

за день, при клике на дню, указывается количество денег каждого

номинала.

Пример:

-точка1

-день1 - 3000

1000 - 2

500 - 1

100 - 3

50 - 2

10 - 8

5 - 10

2 - 25

1 - 20

+день2 - 2000

+день3 - 3000

+точка2

+точка3