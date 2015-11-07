Простая программа для приемника купюр и монет

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд). Это локальные программы, не сайты, имеют свою базу данных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Требуется написание программы для приемников монет(Microcoin sp3) и купюр(innovative bv20) по протоколу ccTalk.
Функционал по сути предельно простой. Примерное ТЗ привожу ниже. Заинтересовавшихся пришу написать в личные сообщения.
Техническое задание:
Программа делится на две части, клиентская и серверная:
клиентская часть
- автозапуск вместе системой, сворачивание в трей
- запись времени старта/выключения программы
- автоматический поиск купюроприемнику и монета приемника
- повторный поиск устройств при обрыве соединения с ними/ним
- отправка сведений о поступлениях на сервер
- ведение локального лога
- формат лога день:месяц:год, час:минута, название точки
- при обрыве соединения сетью выдать об этом сообщение, при возобновлении соединения переслать на сервер накопившиеся логи.
- иной мелкий функционал
Серверная часть
- авторизация
- вид, выпадающие списки с разной степенью детализации. Указывается
названия точек, при клике на ней открывается статистика по дням и суммам
за день, при клике на дню, указывается количество денег каждого
номинала.
Пример:
-точка1
-день1 - 3000
1000 - 2
500 - 1
100 - 3
50 - 2
10 - 8
5 - 10
2 - 25
1 - 20
+день2 - 2000
+день3 - 3000
+точка2
+точка3
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