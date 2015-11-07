Проверка номеров в вайбере

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Задача чекера – кликами через программу либо через работу с api реализовать чекер для OS windows. 

Алгоритм – берётся номер, проверяется в вибере и если он существует, то сохраняется.

8 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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