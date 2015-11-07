Программа для поднятия объявлений

Интересует цена на разработку парсера каталогов авто запчастей ETKA (VAG), Mitsubishi ASA в базу MySQL (все данные vin, картинки и тд). Это локальные программы, не сайты, имеют свою базу данных.
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Добрый день, друзья! есть пару сайтов типа _kaluga.kvartirka.com у нас есть там учетки. API у них нет. требуется Заходить на сайт и если выполняется условие (скажем мы не первых местах) - поднимать объявления. Но до определенного порога ставки. Работа НЕ одноразовая. Софт желательно писать на чем-то веб-ориентированном, чтобы в случае чего зайти на какую-то страницу - увидеть статистику "где мы сейчас" и нажать "поднять везде" кнопку.
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