Программа для поднятия объявлений

Добрый день, друзья! есть пару сайтов типа _kaluga.kvartirka.com у нас есть там учетки. API у них нет. требуется Заходить на сайт и если выполняется условие (скажем мы не первых местах) - поднимать объявления. Но до определенного порога ставки. Работа НЕ одноразовая. Софт желательно писать на чем-то веб-ориентированном, чтобы в случае чего зайти на какую-то страницу - увидеть статистику "где мы сейчас" и нажать "поднять везде" кнопку.