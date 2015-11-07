Cопоставление двух списков компаний в экселе

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Добрый день, задание:

Есть два списка:

·        list1.xlsx -просто список компаний (между группами компаний, есть пропуски строк между разными группами - это должно сохраниться в

ответе скрипта)

·        list2.xlsx - список компаний с характеристиками(характеристики в отдельных столбцах)

Если"название компании" из list1 есть в list2, в лист 1 подставляются

характеристики компаний из списка list2 (также в отдельных столбцах, пропуски

строк между отдельными группами в результирующем файле должны сохраниться)

Результирующий файл также должен быть в эксель, можно прямо в list1 подставить характеристики компаний из list2.

Списки вышлю (они небольшие - до ста компаний, но скрипт должен работать и на 1000 компаний)

8 лет назад
michail
Михаил 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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