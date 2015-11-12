Разработать Центр статистики Asterisk

Добрый день уважаемые фрилансеры. Требуется написание программы для приемников монет(Microcoin sp3) и купюр(innovative bv20) по протоколу ccTalk. Функционал по сути предельно простой. Примерное ТЗ привожу ниже. Заинтересовавшихся пришу написать в личные сообщения. Техническое задание: Программа делится на две части, клиентская и серверная: клиентская часть - автозапуск вместе системой, сворачивание в трей - запись времени старта/выключения программы - автоматический поиск купюроприемнику и монета приемника - повторный поиск устройств при обрыве соединения с ними/ним - отправка сведений о поступлениях на сервер - ведение локального лога - формат лога день:месяц:год, час:минута, название точки - при обрыве соединения ...