Создание CRM, УСУ для компании производства гофрокартонной продукции

Завод по производству гофрокартона и гофротары.

Нужно сделать программу на основе СРМ и УСУ для учета и управления бизнесом.

1) Система УСУ для учета, расчета ведения делопроизводства:

есть аналоги которые нам нравятся. Нужно внедрить в систему отчетности, учет ресурсов, легкое и удобное управление и удаленный доступ.

2) Система СРМ для работы отдела продаж. Доступ к системе просчета, все должно настраиваться легко и удобно. на выходе должен конвертировать коммерческие предложения.

3) Система переговоров и задач - Внутренняя переписка, постановка планов.

Нужно разработать такую программу к новому году или чуть позже. Оплата по безналу. Предпочтительно организациям или фиралнсерам с высоким рейтингом.