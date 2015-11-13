Нужна программа для коммуникаций на базе Android или Windows. Программа нудна для обменивается информации между этажами заведения.
Создание CRM, УСУ для компании производства гофрокартонной продукции
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завод по производству гофрокартона и гофротары.
Нужно сделать программу на основе СРМ и УСУ для учета и управления бизнесом.
1) Система УСУ для учета, расчета ведения делопроизводства:
есть аналоги которые нам нравятся. Нужно внедрить в систему отчетности, учет ресурсов, легкое и удобное управление и удаленный доступ.
2) Система СРМ для работы отдела продаж. Доступ к системе просчета, все должно настраиваться легко и удобно. на выходе должен конвертировать коммерческие предложения.
3) Система переговоров и задач - Внутренняя переписка, постановка планов.
Нужно разработать такую программу к новому году или чуть позже. Оплата по безналу. Предпочтительно организациям или фиралнсерам с высоким рейтингом.
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