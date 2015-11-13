OpenGL 1.0 простая геометрическая сцена

Нужны две функции: 1) Определяющая вхождение отрезка (частичное или полное, что не имеет значения) в прямоугольник на координатной плоскости. Функция принимает 4 аргумента с типом PointF: начальную, конечную точки отрезка, верхний левый и нижний правый угол ...
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Над основой случайным образом появляются геометрические фигуры случайного цвета. Подробное задание прикрепляю!
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