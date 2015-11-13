Отредактировать программу

Есть архив с программой, в архиве ехе файл, db файл и txt файл. Как выглядит программа видно на скриншотах. В проге есть графа ФИО, адрес, тел, и т. д. При выборе имени и нажатии + открываеться окошко с доп графами, в нех нужно изменить названия и одну убрать. также в основном окне программы внизу есть табличка, в ней тоже необходимо поменять названия.

Надеюсь поймете что я имею ввиду, на скриншоте выделено и показано.

Кто возьмется потом объясню понятнее.