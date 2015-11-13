Отредактировать программу

Нужна программа для коммуникаций на базе Android или Windows. Программа нудна для обменивается информации между этажами заведения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть архив с программой, в архиве ехе файл, db файл и txt файл. Как выглядит программа видно на скриншотах. В проге есть графа ФИО, адрес, тел, и т. д. При выборе имени и нажатии + открываеться окошко с доп графами, в нех нужно изменить названия и одну убрать. также в основном окне программы внизу есть табличка, в ней тоже необходимо поменять названия.
Надеюсь поймете что я имею ввиду, на скриншоте выделено и показано.
Кто возьмется потом объясню понятнее.
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