Программа для редактирования данных с номерами телефонов.

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Программа для редактирования данных с номерами телефонов.

Исходные данные:

телефонные номера размещенные в txt или xls в столбец по одному номеру в строке, например:

89202999505

89200059999

Техническое задание:

добавление к каждому номеру сразу непосредственно за последней цифрой точки с запятой - ";"

8 лет назад
vip8897mail
64 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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