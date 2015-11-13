Интернет по расписанию C#

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Требования перечислены в приложенном документе. 

В комментарии срок и бюджет. 

8 лет назад
domwork163
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$50
7 дней
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