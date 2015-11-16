Две геометрические функции на c#

Нужны две функции:

1) Определяющая вхождение отрезка (частичное или полное, что не имеет значения) в прямоугольник на координатной плоскости. Функция принимает 4 аргумента с типом PointF: начальную, конечную точки отрезка, верхний левый и нижний правый угол прямоугольника. Функция должна возвращать TRUE, если вхождение имеет место быть, в противном случае - FALSE.

2) Определяющая нахождение точки вблизи отрезка. Функция принимает 4 аргумента: PointF точки, которую проверяем, два PointF начальной и конечной точек отрезка, float - максимальная удаленность точки от отрезка по прямой, пересекающий отрезок под прямым углом (tollerance).