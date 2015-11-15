Программа для автопроставление букмейкерских вилок

$300
Прикладное ПОЗакрытнет заявок173 просмотра
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Добрый день! 

Бот для БК marathonbet и Pinnacle Sports

Ставки должны делаться по данным из программы BetRinger (betringer.com) или из других похожих сервисов. 

Есть более детальное ТЗ во вложении

8 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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