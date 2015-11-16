Нужна программа на С++ (Qt) для захвата снимков и видео с web-камеры. Сохранение полученных результатов на ПК. С детектором движения, звука и поддержкой нескольких камер.
Программа для голосового управления ПК на базе ОС Windows
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Тип: Курсовая работа
Дисциплина : Программирование
Содержание: Практика (нужно написать программу)
Объем работы: 10
Задание приложено в файле. Задача не сложная, в сети уже есть большое количество готового материала.
Бюджет 7000 руб., оплата по факту (или после предоставления скриншотов, или частями). Предоплаты нет.
Срок 8-10 дней. Лучше быстрее.
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