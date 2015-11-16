Программа для голосового управления ПК на базе ОС Windows

$117
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Тип: Курсовая работа

Дисциплина : Программирование

Содержание: Практика (нужно написать программу)

Объем работы: 10

Задание приложено в файле. Задача не сложная, в сети уже есть большое количество готового материала.

Бюджет 7000 руб., оплата по факту (или после предоставления скриншотов, или частями). Предоплаты нет.

Срок 8-10 дней. Лучше быстрее.

8 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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