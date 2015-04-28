Добрый день. Ищу исполнителя на наполнения сайта обучающего игре в покер. Кого я ищу - определенно не подойдет человек который слышал про покер только понаслышке. Мне нужен человек который как минимум играл, пробовал. ...
Статьи о дарении имущества и имущественных прав в РФ
Нужны авторы для написания статей по тематике дарения имущества и имущественных прав в России.
Требования к исполнителю: разбираться в теме, уметь содержательно писать тексты, ориентироваться в законодательстве РФ.
При написании руководствоваться в первую очередь ГК РФ.
В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость 1000 символов, ссылки на примеры работ по юридической тематике (если есть).
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