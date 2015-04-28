Статьи о дарении имущества и имущественных прав в РФ

Нужны авторы для написания статей по тематике дарения имущества и имущественных прав в России.

Требования к исполнителю: разбираться в теме, уметь содержательно писать тексты, ориентироваться в законодательстве РФ.

При написании руководствоваться в первую очередь ГК РФ.

В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость 1000 символов, ссылки на примеры работ по юридической тематике (если есть).