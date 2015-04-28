Технические статьи про профнастил и его применение

Требуется копирайтер, имеющий опыт в написании технических статей, умеющий вникать в тему, и разлаживать мысль по полочкам, а не просто рерайтить первый попавшийся сайт в топе

уникальность 95-100%

Нужно написать серию статей про металлопрофиль - профнастил

Писать нужно основательно, начиная с описания профнастила, его видов и технических обозначений, описать смысл применения различных марок, а так же отдельные статьи с примерами применения и описанием монтажа конструкций

Также необходимо снабжать тексты рисунками, сделать статьи понятными и интересными для посетителей

Объем каждой статьи 2000-3000 збп, предполагается около 30 статей, предлагаю оплату 90р за 1000збп

Посредникам просьба не отзывается, нужен копирайтер.