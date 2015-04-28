Нужны авторы для написания статей по тематике дарения имущества и имущественных прав в России. Требования к исполнителю: разбираться в теме, уметь содержательно писать тексты, ориентироваться в законодательстве РФ. При написании руководствоваться ...
Технические статьи про профнастил и его применение
Требуется копирайтер, имеющий опыт в написании технических статей, умеющий вникать в тему, и разлаживать мысль по полочкам, а не просто рерайтить первый попавшийся сайт в топе
уникальность 95-100%
Нужно написать серию статей про металлопрофиль - профнастил
Писать нужно основательно, начиная с описания профнастила, его видов и технических обозначений, описать смысл применения различных марок, а так же отдельные статьи с примерами применения и описанием монтажа конструкций
Также необходимо снабжать тексты рисунками, сделать статьи понятными и интересными для посетителей
Объем каждой статьи 2000-3000 збп, предполагается около 30 статей, предлагаю оплату 90р за 1000збп
Посредникам просьба не отзывается, нужен копирайтер.
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