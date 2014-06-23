Необходимо написать большой объем статей Тематика - финансовые услуги в интернете (онлайн займы, кредиты, заработок на партнерский программах, фондовый рынок) Качество работы: уникальность 100%, необходимо вникать в материал, хорошая грамматика и без лишней "воды" в виде причастий. Предлагаю ...
«Финанс IT» - предложения финансовых услуг : займы, кредиты, кредитные карты и др
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн и визуализацию интерьера для ресторана быстрого питания мексиканской кухни. помещение гипотетическое 6 х 6 м. Концепция заведения в целом должна быть похожа на популярные сети типа Макдональс/Сабвей, но в мескиканском стиле. Необходимо что ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо подобрать картинки к статьям, по 1 картинки на статью Картинка должна быть по теме. 1) "Хакеры обвалили рынок ценных бумаг" - тут много подойдет вариантов 2) "Фирма XXX представила новую модель телефона" - тут только конкретная ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна серия статьей на тему финансовой грамотности, заработка и продвижения бренда в интернете Примеры статей Что такое пассивный доход 5 ценовых уловок, которые помогут увеличить продажи онлайн-магазина Как увеличить средний чек онлайн-магазина Rutube или YouTube. Какой сервис для видеоконтента выбрать Пошаговое ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется копирайтер, имеющий опыт в написании технических статей, умеющий вникать в тему, и разлаживать мысль по полочкам, а не просто рерайтить первый попавшийся сайт в топе уникальность 95-100% Нужно написать серию статей про металлопрофиль - профнастил Писать нужно ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
В небольшую компанию требуется удаленный программист PHP (если вы с Ростова-на-Дону возможна работа в офисе). Мы занимаемся только своими проектами: сайты разной тематики, необходимо разрабатывать новые и улучшать функционал имеющихся. Все сайты сделаны на собственной абсолютно ...Веб-программирование44 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Нужны тексты на финансовую тематику примеры Срочные микрозаймы в Москве Потребительский кредит в Москве Кредит малому бизнесу в Москве Ипотечное кредитование в Москве В каком банке взять кредит? Как оформить ипотеку? объем ~1500 текст должен ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад