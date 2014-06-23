itribiz

Максим Жуков itribiz

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад

«Финанс IT» - предложения финансовых услуг : займы, кредиты, кредитные карты и др

http://finansit.ru

  • Статьи на IT и финансовую тематику

    Необходимо написать большой объем статей Тематика -  финансовые услуги в интернете (онлайн займы, кредиты, заработок на партнерский программах, фондовый рынок) Качество работы: уникальность 100%,  необходимо вникать в материал, хорошая грамматика и без лишней "воды" в виде причастий. Предлагаю ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интерьер ресторана мексиканского фастфуда

    Необходимо разработать дизайн и визуализацию интерьера для ресторана быстрого питания мексиканской кухни. помещение гипотетическое 6 х 6 м. Концепция заведения в целом должна быть похожа на популярные сети типа Макдональс/Сабвей, но в мескиканском стиле. Необходимо что ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подобрать картинки к статьям, слегка отредактировать

    Необходимо подобрать картинки к статьям, по 1 картинки на статью Картинка должна быть по теме. 1) "Хакеры обвалили рынок ценных бумаг" - тут много подойдет вариантов 2) "Фирма XXX представила новую модель телефона" - тут только конкретная ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи на тему финансовой грамотности и заработка в интернете

    Нужна серия статьей на тему финансовой грамотности, заработка и продвижения бренда в интернете Примеры статей Что такое пассивный доход 5 ценовых уловок, которые помогут увеличить продажи онлайн-магазина Как увеличить средний чек онлайн-магазина Rutube или YouTube. Какой сервис для видеоконтента выбрать Пошаговое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Технические статьи про профнастил и его применение

    Требуется копирайтер, имеющий опыт в написании технических статей, умеющий вникать в тему, и разлаживать мысль по полочкам, а не просто рерайтить первый попавшийся сайт в топе уникальность 95-100% Нужно написать серию статей про металлопрофиль - профнастил Писать нужно ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист PHP

    В небольшую компанию требуется удаленный программист PHP (если вы с Ростова-на-Дону возможна работа в офисе). Мы занимаемся только своими проектами: сайты разной тематики, необходимо разрабатывать новые и улучшать функционал имеющихся. Все сайты сделаны на собственной абсолютно ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjax
    Веб-программирование44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты на финансовую тематику

    $50

    Нужны тексты на финансовую тематику примеры Срочные микрозаймы в Москве Потребительский кредит в Москве Кредит малому бизнесу в Москве Ипотечное кредитование в Москве В каком банке взять кредит? Как оформить ипотеку? объем ~1500 текст должен ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
mariyamrs1992
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
9 баллов
9 лет назад
Статьи на тему финансовой грамотности и заработка в интернете
Рекомендую
хорошо
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