Здравствуйте. Необходимо написать несколько текстов с анкорами размером 1500 каждый. Оплата - 60 рублей/текст. Подробности выбранному исполнителю. Спасибо.
Подбор цитат
Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event»
Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов.
Цитаты не должны быть длинными — лучше 1, максимум 2 предложения.
Мысль, высказанная в цитате, должна быть завершенной.
Цитаты актеров не предлагать.
Также не приветствуются цитаты, людей, не внесших действительный вклад в искусство.
Приветствуются цитаты великих режиссеров, продюсеров, художников, ученых, писателей, философов, а также цитаты из известных художественных произведений.
Очень желательно, чтобы цитаты были разных авторов.
Что мне нравится! (необходимо найти что-то подобное по мысли) — смотрите прикрепленный файл.
Конкурс может быть остановлен в любое время, как только появится подходящий вариант!
Спасибо!
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