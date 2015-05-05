Подбор цитат

Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event»

Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов.

Цитаты не должны быть длинными — лучше 1, максимум 2 предложения.

Мысль, высказанная в цитате, должна быть завершенной.

Цитаты актеров не предлагать.

Также не приветствуются цитаты, людей, не внесших действительный вклад в искусство.

Приветствуются цитаты великих режиссеров, продюсеров, художников, ученых, писателей, философов, а также цитаты из известных художественных произведений.

Очень желательно, чтобы цитаты были разных авторов.

Что мне нравится! (необходимо найти что-то подобное по мысли) — смотрите прикрепленный файл.

Конкурс может быть остановлен в любое время, как только появится подходящий вариант!

Спасибо!