Подбор цитат

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок427 просмотров

Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event»

Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов.

Цитаты не должны быть длинными — лучше 1, максимум 2 предложения.

Мысль, высказанная в цитате, должна быть завершенной.

Цитаты актеров не предлагать.

Также не приветствуются цитаты, людей, не внесших действительный вклад в искусство.

Приветствуются цитаты великих режиссеров, продюсеров, художников, ученых, писателей, философов, а также цитаты из известных художественных произведений.

Очень желательно, чтобы цитаты были разных авторов.

Что мне нравится! (необходимо найти что-то подобное по мысли) — смотрите прикрепленный файл.

Конкурс может быть остановлен в любое время, как только появится подходящий вариант!

Спасибо!

10 лет назад
rumarin
Марина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$4
1 день
Спасибо, Катя. (Только я всего лишь режиссер, а не актриса и певица, - это другая Марина, мы однофамильцы!) Катя, очень трудолюбивая девушка, предложила массу вариантов, откликалась на поправки, искала новые варианты. Все очень быстро! Рекомендую
О Марине хочется сказать высказыванием Сергея Федина: "Талант – это человек на своем месте" . А Марина не только ОТЛИЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК, но и очень ТАЛАНТЛИВЫЙ РЕЖИССЁР, АКТРИСА, ПЕВИЦА! Спасибо за интересный заказ и возможность пообщаться с Вами. Вы - отличный человек!

Заявки фрилансеров

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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