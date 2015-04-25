Требуется автор/копирайтер – создания текстов для персонального сайта режиссера. Тема – режиссерское творчество (театр и шоу) Сайт: www.rumarin.ru Цели сайта: представительские, предложение услуг режиссера ...
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $125
Здравствуйте! Требуется доработать дизайн сайта www.rumarin.ru Фирменный стиль есть. Логотип уже есть на сайте. Цветовая гамма также утверждена: белый цвет - #FFFFFF синий цвет - #025C8E ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event» Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов. Цитаты не должны ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Требуется разработка фирменного стиля для режиссера Марины Румянцевой Режиссура спектаклей, концертов, шоу, специальных событий. Подробнее можно посмотреть на сайте www.rumarin.ru Фирменный стиль должен включать: логотип, визитную карточку, бланк, иконка для ...Фирменный стиль3 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип и визитку для певицы и актрисы мюзиклов Елены Газаевой Елена ведущая актриса мюзиклов в Москве и Санкт-Петербурге, развивает сольную карьеру познакомиться с творчеством Елены можно здесь: https://vk.com/elena_gazaeva ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад