О Марине хочется сказать высказыванием Сергея Федина: "Талант – это человек на своем месте" . А Марина не только ОТЛИЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК, но и очень ТАЛАНТЛИВЫЙ РЕЖИССЁР, АКТРИСА, ПЕВИЦА! Спасибо за интересный заказ и возможность пообщаться с Вами. Вы - отличный человек!