rumarin

Марина rumarin

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Создание текстов для сайта с учетом SEO

    Требуется автор/копирайтер – создания текстов для персонального сайта режиссера. Тема – режиссерское творчество (театр и шоу) Сайт: www.rumarin.ru Цели сайта: представительские, предложение услуг режиссера ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    $125

    Здравствуйте! Требуется доработать дизайн сайта www.rumarin.ru Фирменный стиль есть. Логотип уже есть на сайте. Цветовая гамма также утверждена: белый цвет - #FFFFFF синий цвет - #025C8E ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подбор цитат

    Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event» Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов. Цитаты не должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фирменный стиль для режиссера

    $150

    Требуется разработка фирменного стиля для режиссера Марины Румянцевой Режиссура спектаклей, концертов, шоу, специальных событий. Подробнее можно посмотреть на сайте www.rumarin.ru Фирменный стиль должен включать: логотип, визитную карточку, бланк, иконка для ...

    Фирменный стиль3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа и визитки для певицы и актрисы

    $100

    Необходимо разработать логотип и визитку для певицы и актрисы мюзиклов Елены Газаевой Елена ведущая актриса мюзиклов в Москве и Санкт-Петербурге, развивает сольную карьеру познакомиться с творчеством Елены можно здесь: https://vk.com/elena_gazaeva ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

ketty_t
Катя 
42 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Подбор цитат
О Марине хочется сказать высказыванием Сергея Федина: "Талант – это человек на своем месте" . А Марина не только ОТЛИЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК, но и очень ТАЛАНТЛИВЫЙ РЕЖИССЁР, АКТРИСА, ПЕВИЦА! Спасибо за интересный заказ и возможность пообщаться с Вами. Вы - отличный человек!
Спасибо, Катя. (Только я всего лишь режиссер, а не актриса и певица, - это другая Марина, мы однофамильцы!) Катя, очень трудолюбивая девушка, предложила массу вариантов, откликалась на поправки, искала новые варианты. Все очень быстро! Рекомендую
Ответный отзыв
areda
Елена 
43 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль для режиссера
Задача, оплата, коммуникация - всё превосходно! Была рада сотрудничеству!
Интересная идея. Эмоционально близкая! Спасибо большое за сотрудничество! Рекомендую
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль для режиссера
Благодарю за интересный конкурс и грамотную постановку задачи. Мои рекомендации.
Спасибо Ольге, за творческую, качественную, быструю и ответственную работу. Были учтены все пожелания, предоставлено несколько вариантов, внесены поправки. Очень приятно сотрудничать! Надеюсь на продолжение! И, конечно, всем рекомендую!
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль для режиссера
Спасибо за интересный конкурс, качественное сопровождение и заинтересованность организатора. Всё на высшем уровне, рекомендую.
Большое спасибо Алле, за проделанную работу. Профессиональный дизайнер с интересными идеями! Рекомендую!
Ответный отзыв
JustChucky
Демиан 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание логотипа и визитки для певицы и актрисы
Очень доволен работой с Мариной.
Спасибо за лого!
Ответный отзыв