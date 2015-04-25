Есть образовательный сайт. У него уже имеется логотип. Но есть проблема: оказывается, что одна из частей логотипа (значок один) заимствован у иностранного вуза. Поэтому мне нужно переделать логотип. Чтобы он был похож ...
Фирменный стиль для режиссера
Требуется разработка фирменного стиля для режиссера Марины Румянцевой
Режиссура спектаклей, концертов, шоу, специальных событий.
Подробнее можно посмотреть на сайте www.rumarin.ru
Фирменный стиль должен включать: логотип, визитную карточку, бланк, иконка для сайта
Общая идея:
Главное, что "продает" режиссер, если говорить о конечном результате, то это эмоции!
Эмоция должна накрыть зрителя, как волна, и долго оставаться с ним, побуждая снова и снова вспоминать увиденное, переосмысливать, чувствовать, изменяться!
Меня зовут, Марина, что в переводе с греческого значит "морская", что тоже имеет некоторое отношение к волнам)
Цветовая гамма
Обязательно использование белого цвета #FFFFFF
Из сине-голубых оттенков мне нравятся:
Темно-синий #143E68
Синий #106BB2
Ярко-голубой #00AFE8
Аквамарин #0EAEBE
Всего не более 3-х цветов, включая белый
Шрифты
Обязательно без засечек
Лучше стандартные, если предлагаете не стандартные, то шрифты, должны быть переданы вместе с готовыми материалами в формате ttf
Шрифт должен быть применим и в латинице и в кириллице
1).Логотип
Требования к логотипу:
- должен быть использован символ - волна в сочетании с букой M или MR (в символе и в русском и в английском варианте используем только английской начертание букв);
- Этот пункт не является обязательным! в логотипе может содержаться имя (Марина Румянцева) и должность (режиссер), но в этом случае обязательно предоставление 2-х вариантов логотипа русского и английского. Правильное английское написание можно посмотреть в файле (инфо для визитки);
- не должно быть градиентов, нагроможденности элементов;
- цаетной и черно-белый вариант;
- необходимые форматы: png, pdf, ai.
Я прикрепила фото логотипов, которые мне понравились, но все они не являются полностью моими.
Важно или доработка этих в соответствии с требованиями, либо совершенно новая идея!
2).Визитная карточка
Требования к визитке:
- должны быть использованы элементы: логотип, ФИО, должность, контактные данные (вся информация на русском и английском языках содержится в прикрепленном файле - инфо для визитки);
- визитка должна быть двухсторонняя, с оригинальным дизайном, "много воздуха", т.е. не загромождать!, 6-8 кегль для контактной информации в зависимости от шрифта, хорошая читаемость всех элементов;
- разработка для белого и темно-синего фона;
- визитная карточка будет печататься на бумаге touche caver, с применением шелкографии для контактной информации и нанесением прозрачного лака на логотип и др.графические элементы;
- визитная карточка должна быть в русском и английском варианте;
- необходимые форматы: png, pdf, ai.
3).Фирменный бланк для писем и таблиц
Требования к фирменному бланку:
- фирменный бланк должен быть в русском и английском варианте;
- цветной и черно-белый вариант;
- необходимые форматы: word, exel, pdf, ai.
4).Иконка для сайта
Требования к иконке:
- по сути это логотип, возможно упрощенный, должен хорошо читаться даже с размером 16на16, в цвете
- необходимые форматы: png, favicon, pdf, ai.
Во второй тур конкурса смогут перейти дизайнеры показавшие все требуемые элементы (логотип, визитка, бланк, иконка) и соответствующие критериям отбора.
Критерии отбора:
- концепция
- стиль
- качество работы
- полнота выполненного задания
- подача
Спасибо!
Победители конкурса
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