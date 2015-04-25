Фирменный стиль для режиссера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен19 заявок2707 просмотров
#1$120
#2$20
#3$10

Требуется разработка фирменного стиля для режиссера Марины Румянцевой

Режиссура спектаклей, концертов, шоу, специальных событий.

Подробнее можно посмотреть на сайте www.rumarin.ru

Фирменный стиль должен включать: логотип, визитную карточку, бланк, иконка для сайта

Общая идея:

Главное, что "продает" режиссер, если говорить о конечном результате, то это эмоции!

Эмоция должна накрыть зрителя, как волна, и долго оставаться с ним, побуждая снова и снова вспоминать увиденное, переосмысливать, чувствовать, изменяться!

Меня зовут, Марина, что в переводе с греческого значит "морская", что тоже имеет некоторое отношение к волнам)

Цветовая гамма

Обязательно использование белого цвета #FFFFFF

Из сине-голубых оттенков мне нравятся:

Темно-синий #143E68

Синий #106BB2

Ярко-голубой #00AFE8

Аквамарин #0EAEBE

Всего не более 3-х цветов, включая белый

Шрифты

Обязательно без засечек

Лучше стандартные, если предлагаете не стандартные, то шрифты, должны быть переданы вместе с готовыми материалами в формате ttf

Шрифт должен быть применим и в латинице и в кириллице

1).Логотип

Требования к логотипу:

- должен быть использован символ - волна в сочетании с букой M или MR (в символе и в русском и в английском варианте используем только английской начертание букв);

- Этот пункт не является обязательным! в логотипе может содержаться имя (Марина Румянцева) и должность (режиссер), но в этом случае обязательно предоставление 2-х вариантов логотипа русского и английского. Правильное английское написание можно посмотреть в файле (инфо для визитки);

- не должно быть градиентов, нагроможденности элементов;

- цаетной и черно-белый вариант;

- необходимые форматы: png, pdf, ai.

Я прикрепила фото логотипов, которые мне понравились, но все они не являются полностью моими.

Важно или доработка этих в соответствии с требованиями, либо совершенно новая идея!

2).Визитная карточка

Требования к визитке:

- должны быть использованы элементы: логотип, ФИО, должность, контактные данные (вся информация на русском и английском языках содержится в прикрепленном файле - инфо для визитки);

- визитка должна быть двухсторонняя, с оригинальным дизайном, "много воздуха", т.е. не загромождать!, 6-8 кегль для контактной информации в зависимости от шрифта, хорошая читаемость всех элементов;

- разработка для белого и темно-синего фона;

- визитная карточка будет печататься на бумаге touche caver, с применением шелкографии для контактной информации и нанесением прозрачного лака на логотип и др.графические элементы;

- визитная карточка должна быть в русском и английском варианте;

- необходимые форматы: png, pdf, ai.

3).Фирменный бланк для писем и таблиц

Требования к фирменному бланку:

- фирменный бланк должен быть в русском и английском варианте;

- цветной и черно-белый вариант;

- необходимые форматы: word, exel, pdf, ai.

4).Иконка для сайта

Требования к иконке:

- по сути это логотип, возможно упрощенный, должен хорошо читаться даже с размером 16на16, в цвете

- необходимые форматы: png, favicon, pdf, ai.

Во второй тур конкурса смогут перейти дизайнеры показавшие все требуемые элементы (логотип, визитка, бланк, иконка) и соответствующие критериям отбора.

Критерии отбора:

- концепция

- стиль

- качество работы

- полнота выполненного задания

- подача

Спасибо!

10 лет назад
rumarin
Марина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победители конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
#1
Спасибо Ольге, за творческую, качественную, быструю и ответственную работу. Были учтены все пожелания, предоставлено несколько вариантов, внесены поправки. Очень приятно сотрудничать! Надеюсь на продолжение! И, конечно, всем рекомендую!
Благодарю за интересный конкурс и грамотную постановку задачи. Мои рекомендации.
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
#3
Большое спасибо Алле, за проделанную работу. Профессиональный дизайнер с интересными идеями! Рекомендую!
Спасибо за интересный конкурс, качественное сопровождение и заинтересованность организатора. Всё на высшем уровне, рекомендую.
areda
Елена 
43 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
#2
Интересная идея. Эмоционально близкая! Спасибо большое за сотрудничество! Рекомендую
Задача, оплата, коммуникация - всё превосходно! Была рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
#1
ТОП-10
Фирменный стиль
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
#3
areda
Елена 
43 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
#2

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