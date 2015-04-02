Доделать фир. стиль

Есть образовательный сайт. У него уже имеется логотип. Но есть проблема: оказывается, что одна из частей логотипа (значок один) заимствован у иностранного вуза.

Поэтому мне нужно переделать логотип. Чтобы он был похож на тот, что есть, но все-таки немного переделан. Достаточно изменить пару элементов в значке, чтобы он просто не был точной копией чужого логотипа.

Переделенный лого нужно отрисовать в векторе. Также нужно сделать фирменный бланк с логотипом (документ Word), рекламный баннер (768х90) и сделать аватарку для группы ВК.

Слушаю ваши предложения.