Сделать страницу "О нас"

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок224 просмотра

Я являюсь администратором сайта napolu.by (находится в разработке). Сайт представляет собой каталог магазинов города Минска, которые занимаются продажей напольных покрытий + акции этих магазинов. Также на сайте можно будет найти инструкции о том, как самостоятельно положить напольные покрытия, как выбрать их, советы и так далее как в текстовом, так и в видео формате.

Само задание: нужно описать наш сайт для страницы «О нас». Что он из себя представляет, что можно найти, какие плюсы и так далее. Что получит магазин, если будет у нас размещаться, что может найти у нас посетитель. Упомянуть о том, что на каждый вопрос мы сможем ответить быстро, ко всем дружелюбно относимся и т.д. Требования:

-объем 1500-2500 символов

-живой и красивый текст

-уникальность 100%

10 лет назад
visa0806
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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