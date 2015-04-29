Сделать страницу "О нас"

Я являюсь администратором сайта napolu.by (находится в разработке). Сайт представляет собой каталог магазинов города Минска, которые занимаются продажей напольных покрытий + акции этих магазинов. Также на сайте можно будет найти инструкции о том, как самостоятельно положить напольные покрытия, как выбрать их, советы и так далее как в текстовом, так и в видео формате.

Само задание: нужно описать наш сайт для страницы «О нас». Что он из себя представляет, что можно найти, какие плюсы и так далее. Что получит магазин, если будет у нас размещаться, что может найти у нас посетитель. Упомянуть о том, что на каждый вопрос мы сможем ответить быстро, ко всем дружелюбно относимся и т.д. Требования:

-объем 1500-2500 символов

-живой и красивый текст

-уникальность 100%