Нужен копирайт на тему данной компании. Компания занимается мобильными устройствами. В конце статьи нужно дописать мои контакты, и что мы можем напрямую сотрудничать с компанией, и предоставлять всю продукцию по очень низким ценам. Адрес сайта ...
Требуется журналист для написания 500 статей по слаботочным системам
Требуется журналист для написания 500 статей по слаботочным системам (со знанием темы)с дальнейшей заливкой на сайт.
качественные, интересные тексты, кол-во символов от 2000 до 3000, уникальность по адвего от 95/60, исходники предоставляем.
заливка: подбор фото по теме+ вставить логотип, прописание метаданных.
бюджет 55 р/1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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