Требуется журналист для написания 500 статей по слаботочным системам

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок255 просмотров

Требуется журналист для написания 500 статей по слаботочным системам (со знанием темы)с дальнейшей заливкой на сайт.

качественные, интересные тексты, кол-во символов от 2000 до 3000, уникальность по адвего от 95/60, исходники предоставляем.

заливка: подбор фото по теме+ вставить логотип, прописание метаданных.

бюджет 55 р/1000 знаков.

Написание статей
10 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайт на тему Xiaomi technology Китай

    Нужен копирайт на тему данной компании. Компания занимается мобильными устройствами. В конце статьи нужно дописать мои контакты, и что мы можем напрямую сотрудничать с компанией, и предоставлять всю продукцию по очень низким ценам. Адрес сайта ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на тему Pisen Electronics Китай

    Нужен копирайт на тему данной компании. Компания занимается аксессуарами, аккумуляторами для мобильных устройств. В конце статьи нужно дописать мои контакты, и что мы можем напрямую сотрудничать с компанией, и предоставлять всю продукцию по очень низким ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 8 статей для сайта

    Добрый день 1000 символов каждая статья, для сайта http://pogonag24.ru/, всего 8 штук. Оплата яндекс деньгами. От вас цена и сроки Темы: Брусок сухой строганный Имитация бруса Вагонка сосна Доска пола ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание текстов для сайта с учетом SEO

    Требуется автор/копирайтер – создания текстов для персонального сайта режиссера. Тема – режиссерское творчество (театр и шоу) Сайт: www.rumarin.ru Цели сайта: представительские, предложение услуг режиссера ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг

    $15

    Текст будет размещаться на портале - Миралинкс. Ваши цены и сроки. Во вложенном файле 9 заданий. Желательно оплата на яндекс деньги или сбербанк

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подбор цитат

    Необходимо подобрать 5 цитат известных людей по тематике «режиссура», «проведение шоу», «театрализованное зрелище», «концерт», «event» Цитаты будут использоваться на персональном сайте (www.rumarin.ru), в оформлении презентаций проектов. Цитаты не должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Размещение комментов

    Суть — размещать на otvet.mail.ru по 40 камментов в день. Важно - давать полезные ответы, а не просто каммент оставили и ушли дальше делать. Нужно: - зарегать два аккаунта на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Технические статьи про профнастил и его применение

    Требуется копирайтер, имеющий опыт в написании технических статей, умеющий вникать в тему, и разлаживать мысль по полочкам, а не просто рерайтить первый попавшийся сайт в топе уникальность 95-100% Нужно написать серию статей про ...

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи о дарении имущества и имущественных прав в РФ

    Нужны авторы для написания статей по тематике дарения имущества и имущественных прав в России. Требования к исполнителю: разбираться в теме, уметь содержательно писать тексты, ориентироваться в законодательстве РФ. При написании руководствоваться ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад