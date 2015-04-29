Описания для косметики, аксессуаров, парфюмерии и т.д.

Всем доброго дня!

Ищу одного или нескольких авторов, пишущих быстро и достаточно качественно.

НУЖНО: описания различных товаров для интернет-магазина - косметика, аксессуары, люксовый парфюм, всевозможные уходовые средства и т.д. и т.п. Уникальность - не ниже 90%, проверяю с помощью "ETXT Антиплагиат". Размер описания - 600-650 симв.б.п.

Важна ваша производительность - в день нужно делать не менее 10-15 описаний.

ОПЛАТА: производится на кошелек Вебмани (в крайнем случае - на Яндекс-деньги), одно описание размером 600-650 симв.б.п. стоит 50 рублей. Оплата своевременная, за каждую выполненную часть работы.

Предпочтение отдаю тем, кто имеет опыт написания текстов в данной сфере и положительные отзывы от заказчиков.