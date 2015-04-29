Нужен копирайтер, имеющий опыт в написании текстов по теме Услуги it-аутсорсинг компаний и теме производство и продажа сантехники. Обязательно вникать в тему статьи, качественные тексты, уникальность 95–100% Ключевики будут даваться. Оплата 50 р/1 ...
Копирайтер англ, 100 статей по 1 тыс слов
Уважаемые фрилансеры,
Нам нужен рерайт 100 статей на английском языке. Тема – товары для похудения.
Оплата – 7 долларов за 1000 слов (5000 знаков).
Если вы хорошо знаете английский и хотите получить большой объем работы, будем рады сотрудничать. Мы готовы оплачивать 2-3 статьи в день.
Статьи имеют четкую структуру и инструкции по написанию, так что надо будет просто рерайтить.
Примечание:
Это работа для тех, кто хочет повысить свой уровень английского (будет вычитка редактором из США), наработать навыки написания классных текстов и проверить себя в серьезном деле. Если условия вас не устраивают, не подписывайтесь на проект.
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