Копирайтер англ, 100 статей по 1 тыс слов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок171 просмотр

Уважаемые фрилансеры,

Нам нужен рерайт 100 статей на английском языке. Тема – товары для похудения.

Оплата – 7 долларов за 1000 слов (5000 знаков).

Если вы хорошо знаете английский и хотите получить большой объем работы, будем рады сотрудничать. Мы готовы оплачивать 2-3 статьи в день.

Статьи имеют четкую структуру и инструкции по написанию, так что надо будет просто рерайтить.

Примечание:

Это работа для тех, кто хочет повысить свой уровень английского (будет вычитка редактором из США), наработать навыки написания классных текстов и проверить себя в серьезном деле. Если условия вас не устраивают, не подписывайтесь на проект.

10 лет назад
masterbukv78
Владислав 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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