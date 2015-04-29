Копирайтер англ, 100 статей по 1 тыс слов

Уважаемые фрилансеры,

Нам нужен рерайт 100 статей на английском языке. Тема – товары для похудения.

Оплата – 7 долларов за 1000 слов (5000 знаков).

Если вы хорошо знаете английский и хотите получить большой объем работы, будем рады сотрудничать. Мы готовы оплачивать 2-3 статьи в день.

Статьи имеют четкую структуру и инструкции по написанию, так что надо будет просто рерайтить.

Примечание:

Это работа для тех, кто хочет повысить свой уровень английского (будет вычитка редактором из США), наработать навыки написания классных текстов и проверить себя в серьезном деле. Если условия вас не устраивают, не подписывайтесь на проект.