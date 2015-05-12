Нужен копирайтер, имеющий опыт в написании текстов по теме Услуги it-аутсорсинг компаний и теме производство и продажа сантехники. Обязательно вникать в тему статьи, качественные тексты, уникальность 95–100% Ключевики будут даваться. Оплата 50 р/1 ...
Требуется рерайт текстов
Требуется рерайт текстов для галереи элитных интерьеров. Подробное ТЗ прилагается.
Оплата - 70р./1000збп. webmoney R кошелёк
Сроки - 5 мая
Выбранный исполнитель
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