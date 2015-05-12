Требуется рерайт текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен43 заявки397 просмотров

Требуется рерайт текстов для галереи элитных интерьеров. Подробное ТЗ прилагается.

Оплата - 70р./1000збп. webmoney R кошелёк

Сроки - 5 мая

10 лет назад
olofsson
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
7 дней
Отличный исполнитель. Полное соответствие ТЗ. У меня не всегда получалось оперативно отвечать на письма, однако, Аида отнеслась с пониманием и терпеливостью. Однозначно, буду заказывать тексты ещё.
Очень вежливый исполнитель, всегда готов все пояснить, объяснить, ответить на все интересующие вопросы. С оплатой проблем не возникает, однозначно рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад

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