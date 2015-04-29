Написать 5 статей по теме "натяжные потолки\потолки из гипсокартона"

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Завершен5 заявок188 просмотров

Объём каждой статьи: около тысячи знаков

нужно выполнить в течение 1-2 часов

10 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$5
1 день
Алиса отлично справилась с задачей, пунктуально выдержав поставленные сроки (а они были сжатые: 2 часа). Все время была на связи, быстро вникла в задание по весьма сухому ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятный в общении заказчик! Чётко поставил задачу, моментально проверил и оплатил статьи. Сотрудничеством осталась довольна!

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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