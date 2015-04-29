Серия захватывающих статей на сайт по недвижимости

Здравствуйте!

На наш портал, посвященный недвижимости, требуется серия захватывающих статей на свободную тему.

Широкое поле для творческой реализации!

Чтобы получить заказ от вас требуется написать вступление к будущей статье на пару тысяч знаков и подобрать иллюстрации. Статья должна вызывать эмоции, от нее должна стынуть кровь в жилах и захватывать дух. Она должна вызывать чувство глубокого разочарования в этом ужасном мире или наоборот придавать уверенности в завтрашнем дне. Это может быть интересная подборка фактов или экскурс в прошлое. А может быть это будет длиннопост в стиле развлекательных сайтов или любопытный новостной сюжет? В общем, я должен захотеть ее перечитать, желательно дважды, а второсортные издания(вроде РБК.Недвижимость) - перепечатать.

Авторы тех статей, которые мне понравятся, получат заказ на написание статей для сайта(15-30 штук, а возможно и постоянную работу).

Оплата сдельная. 300 рублей за тысячу знаков(либо договорная по результатам беседы).

Оплата любым удобным вам способом.

Сроки резиновые. График свободный.

Postscriptum: Каждый, кто спросит: "А это с пробелами или без?" получит отказ. Ваша задача заинтересовать, а не считать знаки. Меня может заинтересовать и тысяча символов, а серьезная работа на 10к навести тоску. Или наоборот, вы пришлете мне готовую статью, которая меня потрясет и я сразу ее оплачу.

Post postscriptum: Позволю себе еще раз напомнить: наш сайт посвящен недвижимости. Преимущественно строящейся. Статьи нужны, чтобы разнообразить контент на сайте и несут в себе задачу развлечь посетителя. Посему, пожалуйста, воздержитесь от попыток прислать мне описание сауны, пособие о том, как не быть обманутым черным(как ночь) риелтором и тому подобное. Нам нужны не материалы для SEO. Нам нужны материалы, которые люди будут читать. Которые я буду читать. Постарайтесь, пожалуйста, держать это в уме, выполняя тестовое задание.

Все в ваших руках.

Доброго дня! Дмитрий.