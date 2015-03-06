olnika1961

Нужен шаблон Zennoposter для парсинга освобождающихся доменов на Reg.ru
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо подобрать синонимы к словам исходного текста объемом 2354 знака без пробелов. В результате объем должен увеличиться в 4-5 раз без потери читаемости и смысла. Текст должен быть размечен разделителями {} и | согласно образца. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Виктор, здравствуйте! Хочу предложить Вам опять заказик. Снова нужно подкорректировать код. Вот исходник - http://full-lips.com/?g=0 Вот с моей айфрейм-формой, которая у меня не открывается. И еще верхнее меню съезжает. [table] http://alrf08.ru/[/table]Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт некорректно отображается в Мозилле и Экспловере. Требуется исправить ошибки в HTML коде.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $3
Необходимо сделать выборку из semrush.com по кею «программа для»Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Текст объемом 4-5 тыс. знаков. Уникальность текста 98%. Текст должен быть отформатирован. Для блока «Описание» разбить на абзацы + подобрать иконку программы. Для блока ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $23
HTML-верстка лендинга на 7-8 экранов, кроссбраузерно. ТЗ и макет - выбранным кандидатам.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Нужен дизайн лендинга на 6-7 экранов. Подробное ТЗ и макет вышлю выбранному кандидату.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Нужен верстальщик, лендинг на 4-5 экранов, адаптированный для мобильных устройств. Подробное ТЗ вышлю выбранным кандидатам.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт10 лет назад