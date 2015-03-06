olnika1961

Виктор, здравствуйте! Хочу предложить Вам опять заказик. Снова нужно подкорректировать код. Вот исходник - http://full-lips.com/?g=0 Вот с моей айфрейм-формой, которая у меня не открывается. И еще верхнее меню съезжает. [table] http://alrf08.ru/[/table]