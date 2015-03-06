olnika1961

Ольга olnika1961

 
64 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Требуется поправить ошибки в HTML-коде
HTML
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Быстро и качественно выполненная работа. Благодарю исполнителя. Приятен в общении, попросила объяснить, где у меня была ошибка - без проблем указал. Спасибо!
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