Поправить код

Есть сервис, создающий html макеты из готовых элементов верстки bootstrap 3, и позволяющий их кастомизировать ( менять шрифты, цвета и т.д.) [url=http://bit.ly/1S3ZbQm]http://bit.ly/1S3ZbQm[/url] Необходимо сделать похожий сервис на angular js. Можно подсматривать, рефакторить конкурентов, главное сделать быстро и с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Виктор, здравствуйте! Хочу предложить Вам опять заказик. Снова нужно подкорректировать код. Вот исходник - http://full-lips.com/?g=0
Вот с моей айфрейм-формой, которая у меня не открывается. И еще верхнее меню съезжает. [table] http://alrf08.ru/[/table]
- Похожие заказы
- $2000Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимы доработки по сайту [url=http://zlat-ski.ru/]zlat-ski.ru[/url] (см. ТЗ). Ищу разработчика, который с Wordpress "на ты" и исполнит всё согласно ТЗ.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайте http://goo.gl/duYcGg есть скрипт, выделив текст и нажав на Ctrl + Enter появляется окошко с формой для отправки на почту. Нужно сделать так, чтобы форма появлялась просто по нажатию Ctrl + Enter. На данный момент чтобы форма ...Завершен8 лет назад
http://www.sferastroy.ru Нужно: 1. На главной нужна возможность показать бренды логотипами, при клике по которым открывается раздел бренда, в котором показаны все товары этого бренда. Слева указаны разделы каталога только те, в которых есть товары этого бренда 2. На ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $55
Адрес проекта [url=http://dev.dekorto.ru/]http://dev.dekorto.ru/[/url] Что требуется 1) Перенести всех мета данных со старого сайта на новый 2) Сформировать таблицу соответствий URL адресов 3) Настроить все URL адреса сайта в ЧПУ вид 4) Настроить 404 ошибку при запросе не существующих страниц 5) Обрезание «/» ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Определить почему не отображается видео там где кнопка поиска http://kron-park.ru/dejstvennyj-kapremont/ Т.е. при смене фразы поиск не страбатывает. Отображается то, что в коде html страницы загрузилось сразу.Закрыт8 лет назад
Есть рекламная кампания в Директе. Есть Utm-метки. Нужно создать php файл, который будет в соответствии с Utm-метками подменять заголовок, подзаголовок, текст с кнопки и картинку в первом блоке (принцип подмены нарисован на картинке в приложении). Изобретать ничего ...Закрыт8 лет назад
Имеется клон лендинга, http://blog1sfera.ru/Yp0txV/vk:bashdtp нужно перенести таймер с полем для заказа сверху. Кнопки заказа больше в размерах. И чтобы когда наводишь на нее, цвет немного менялся. бюджет 500р пишите кто готов взяться прямо сейчас.Завершен8 лет назад
- $20
Есть инет-магазин на опенкарте. Есть скрипт, разбирающий товары и заливающий их на olx.ua. Нужно к нему дописать скрипт, заливающий товары в мой магазин. То есть данные будут подготавливается предыдущим скриптом, нужна только выгрузка, можно напрямую ...Закрыт8 лет назад
Требуется для сайта на WordPress (верстка на bootstrap): 1. Прибить блок в сайдбаре, чтобы он был зафиксирован при скролле (как блок "Рубрики" на http://habrahabr.ru) 2. Повесить фон-"брендирование" Оплата WMR, ЯД, Альфа-клик. Приступить нужно сегодня.Завершен8 лет назад