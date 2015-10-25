Скрипт заливки товаров в инет-магазин

Есть инет-магазин на опенкарте. Есть скрипт, разбирающий товары и заливающий их на olx.ua. Нужно к нему дописать скрипт, заливающий товары в мой магазин. То есть данные будут подготавливается предыдущим скриптом, нужна только выгрузка, можно напрямую в базу и фтп. Скрипт не сложный. Фактически вам нужно залить инфу, используя готовый массив с данными, можно использовать механизмы опенкарт или веб-интерфейс. Пожалуйста, ваши цены и сроки.

UPD: Неужели никто не может скрутить банальный curl из готовых данных за 20 баксов?