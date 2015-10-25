Скрипт заливки товаров в инет-магазин

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Есть инет-магазин на опенкарте. Есть скрипт, разбирающий товары и заливающий их на olx.ua. Нужно к нему дописать скрипт, заливающий товары в мой магазин. То есть данные будут подготавливается предыдущим скриптом, нужна только выгрузка, можно напрямую в базу и фтп. Скрипт не сложный. Фактически вам нужно залить инфу, используя готовый массив с данными, можно использовать механизмы опенкарт или веб-интерфейс. Пожалуйста, ваши цены и сроки.

UPD: Неужели никто не может скрутить банальный curl из готовых данных за 20 баксов?

8 лет назад
Ukraina
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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