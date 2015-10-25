Доброго времени суток! Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт По OpenCart: Будет около 15-20 пунктов задания. По Joomla: 1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся. ТЗ скину, пообщаемся. Срок ...
Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем сайт: http://live4travel.com.ua/
Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой.
Нам необходимо создать помимо существующего "внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке
1. Заголовок.
2. Текст 2-3 строчки
3. Откуда-Куда + цена
4. Авиакомпания
5. Дата окончания (дата ДО)
6. Дата путешествия (к примеру, с января по апрель 2016)
7. Визы
8. Покупаем тут - с выпадением нами введенного списка и выбора из заранее подготовленных компаний с уже вбитыми в них ссылками
8. Картинка Миниатюра (та картинка, которая сейчас главная)
9. Картинка Карта
10. Слайдер Доп картинок
Слайдер на 5 активных скриншотов с подписями к ним, чтоб уйти от длинного списка фото как мы имеем сейчас здесь: http://live4travel.com.ua/milan-deli-parizh-vsego-ot-290-eur/
11. Выбор примечания (из заготовленных шаблонных заранее).
По идее для автоматизации предусмотрел все, но буду еще не замеченные нами вопросы - с удовольствием добавим.
Как мне кажется, этот, назовем его модулем, давно реализован, так как видели уже не раз такое.
Цель - уменьшить время и лишние движения для написания/создания новости.
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