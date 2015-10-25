Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress

Имеем сайт: http://live4travel.com.ua/

Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой.

Нам необходимо создать помимо существующего "внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке

1. Заголовок.

2. Текст 2-3 строчки

3. Откуда-Куда + цена

4. Авиакомпания

5. Дата окончания (дата ДО)

6. Дата путешествия (к примеру, с января по апрель 2016)

7. Визы

8. Покупаем тут - с выпадением нами введенного списка и выбора из заранее подготовленных компаний с уже вбитыми в них ссылками

8. Картинка Миниатюра (та картинка, которая сейчас главная)

9. Картинка Карта

10. Слайдер Доп картинок

Слайдер на 5 активных скриншотов с подписями к ним, чтоб уйти от длинного списка фото как мы имеем сейчас здесь: http://live4travel.com.ua/milan-deli-parizh-vsego-ot-290-eur/

11. Выбор примечания (из заготовленных шаблонных заранее).

По идее для автоматизации предусмотрел все, но буду еще не замеченные нами вопросы - с удовольствием добавим.

Как мне кажется, этот, назовем его модулем, давно реализован, так как видели уже не раз такое.

Цель - уменьшить время и лишние движения для написания/создания новости.