Доработки по OpenCart и Joomla 2.5 + Витрумарт

Доброго времени суток!

Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт

По OpenCart:

Будет около 15-20 пунктов задания.

По Joomla:

1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся.

ТЗ скину, пообщаемся.

Срок 2-3 дня. (у тех кто ведет проекты хочет взять в нагрузку ТЗ, оценивайте сразу свои возможности и нужное время. Заранее спасибо!)

Бюджет 4000 руб. Те кто работает по предоплате, сразу попрошу заявки не оставлять. Оплачиваю работу только по факту наличия ее полного завершения!

Оплата: Web money, карта сбера, ЯД, Qiwi