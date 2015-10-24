Доработки по OpenCart и Joomla 2.5 + Витрумарт

$63
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужен человек с хорошим опытом работы с CMS Opencart и Joomla 2.5 + Виртумарт 

По OpenCart:

Будет около 15-20 пунктов задания. 

По Joomla:

1-2 пункта (сортировка и скорее всего установка фильтра товаров). Сегодня точно определимся.

ТЗ скину, пообщаемся.

Срок 2-3 дня. (у тех кто ведет проекты хочет взять в нагрузку ТЗ, оценивайте сразу свои возможности и нужное время. Заранее спасибо!)

Бюджет 4000 руб. Те кто работает по предоплате, сразу попрошу заявки не оставлять. Оплачиваю работу только по факту наличия ее полного завершения! 

Оплата: Web money, карта сбера, ЯД, Qiwi

OpenCartJoomla
8 лет назад
original77
Рамиз 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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