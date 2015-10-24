Framework yii 2 нужен специалист Срочно

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки196 просмотров
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Уважаемые программисты, приступить к работе нужно в ближайшее время, т.е сейчас или через час. Максимум завтра утром. 

Привет, есть проект на framework yii, есть тонкие моменты, которые связанны с социальной сетью Вконтакте, а именно Api, нужно сделать, что-бы при добавлении на сервисе, пользователи навсегда исчезал из поиска других людей, и подставлялся следующий юзер. 

На данный момент, стоит функция которая работает по принципу притухания кнопки с пометкой " заявка отправлена" или уже ваш друг" 

После этого нужно сделать, что-бы список из 20 человек после добавления, автоматически обновлялся на новые 20 человек. 

Техническое задание перешлю по скайпу, аське, почте (на Ваш выбор) 

8 лет назад
Crypaymax
Максим 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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