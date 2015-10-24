Framework yii 2 нужен специалист Срочно

Здравствуйте, Алгоритм работы в общих чертах: - Посетитель регестрируется, вводит свои данные - Имя - Фамилия, возраст, пол, уровень мастерства ( начинающий, средний, продвинутый), категория ( хобби, турниры ) страна проживания, телефон, адрес электронной почты. - Активация учётной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые программисты, приступить к работе нужно в ближайшее время, т.е сейчас или через час. Максимум завтра утром.
Привет, есть проект на framework yii, есть тонкие моменты, которые связанны с социальной сетью Вконтакте, а именно Api, нужно сделать, что-бы при добавлении на сервисе, пользователи навсегда исчезал из поиска других людей, и подставлялся следующий юзер.
На данный момент, стоит функция которая работает по принципу притухания кнопки с пометкой " заявка отправлена" или уже ваш друг"
После этого нужно сделать, что-бы список из 20 человек после добавления, автоматически обновлялся на новые 20 человек.
Техническое задание перешлю по скайпу, аське, почте (на Ваш выбор)
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется пользовательская форма заполнениянекоторого раздела, включающая в себя указание тегов в отдельном поле. Необходимо сделать добавление тегов более «user-friendly»: реализовать при наборе теговвывод уже существующих подсказок и возможность выбора из них (или же завершить ввод собственного ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Проект представляет собой глобальный апдэйт работающего онлайн (software as a service) сайта в области управления контентом на основе RSS/XML технологий (8 лет online). Глобальная задача: перенос существующего функционала на новый респонсив дизайн. (wordpress с респонсив темой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Есть проект, в которых необходим профессионал с навыками написания подробно детализированного технического задания в программе axure. Прошу предоставить ссылки для просмотра выполненных работ в axureВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется исправить ошибку загрузки csv-прайсов в движке BrilliantContract (если не ошибаюсь, собран он из Shop-Script Free с модулями). Ссылка на движок и документацию http://www.brilliantcontract.net/shop.php Автор его не отзывается, магазин в итоге заполнить нельзя. Проблему с загрузкой прайсов в категорию шины ...Закрыт8 лет назад
Задача в несколько этапов: 1) Переносим сайт на OpenCart содного хостинга на другой хостинг (и с одного домена на другой, перенос копированием). Закрываем от индексации. 2) Настройка модуля Geo IP споследующей доработкой ( или возможно разработкой с нуля). Не стоит браться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Небольшие правки на сайте. Оставляйте заявки, кто может помочь сейчас. Нужно добавить 1 страничку. А так же поменять текст. И создать 3 внутренних.Закрыт8 лет назад
- $100
Необходимо доработать достаточно несложный проект на фреймворке Yii2. Система представляет собой платформу регистрации различного рода курсов. Жду Ваших предложений.Закрыт8 лет назад
Есть сайт www_nedorogo_kz Нужно удалить шелл и поставить защитуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день! Есть фид для Яндекс маркета!Приложен! https://yadi.sk/d/FDpS5x5gjxmC6 При загрузке его в merchants.google.com гугл ругается, нужно сделать правки: 1.Добавить поля "product type","google product category" 2.Название товара для рекламы сейчас формируется по логике Бренд+название товара http://prntscr.com/8upa1k Гугл ответил что это из-за ошибки в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад