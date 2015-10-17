Нужны правки на DLE - вопросы в скайп (указан в контактах).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшие правки на сайте. Оставляйте заявки, кто может помочь сейчас.
Нужно добавить 1 страничку. А так же поменять текст. И создать 3 внутренних.
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