1 клик на Simpla

Требуется программист PHP с глубоким знанием системы управления контентом UMI-CMS для написания различных дополнений для сайтов на этой системе управления. На данный момент необходимо реализовать простую систему расчета сметы – сложить стоимость всего оборудования и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть симпла 2.3.7 нужно сделать следующее:
1. Купить в 1 клик, сама форма есть отправка писем идет, нужно сделать проверку формы, там поля имя и телефон, чтобы нельзя было отправить пустую, а так же добавить в админке 1 клик как заказы, т.е. порядковый номер, имя, телефон и дата обращения чтобы велось. 2.У нас в админе товары идут по названию и номеру артикула, нужно именно в админе сделать сортировку во всех категориях, и в брендах и в общем каталоге по номеру артикула, по возрастанию и убыванию. Пишите точную стоимость и сроки
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
При оформлении заказа через пункты самовывоза (наши магазины), через браузер Хром, заказ не оформляется. Только перегружается страница адрес страницы на тестовом сайте: http://bitrix3.sumbur.ru/personal/order/ Версия 1C-Bitrix 15.0.6. Решение кастомизировано. (покупали магазин с шаблоном) Предполагаю, проблема внутри связки js скриптов и php ...Завершен8 лет назад
Простой модуль подключения поддоменов для регионов. Предназначен для подключения торговли и доставки товаров в регионы Функционал описан в приложении. Формат работы: В качестве гарантии могу прислать сумму с протекцией на вебмани. качаете себе сайт(архив я ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать скрипт на html и js как на сайте http://avto4avto.ru/page_p.php 1)- выбор марки 2) выбор модели Без предоплаты !!!!Закрыт8 лет назад
Сайт на joomla. Необходимо чтобы вывод туров был по дате изменения тура, либо по дате создания, т.е. смысл в том, чтобы можно было меняя дату - менять сортировку туров. Сейчас туры выводятся просто по мере ...Завершен8 лет назад
Сайт Smartbutik.ru ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1E7SXgqduv7oatzv6tTK2nyj0UvKGQ0Luw_q1Aetaidg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1E7SXgqduv7oatzv6tTK2nyj0UvKGQ0Luw_q1Aetaidg/edit?usp=sharing[/url] Пожалуйста беритесь за задание, если есть опыт работы с opencart. Срок 24 часаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо закончить разработку веб сайтов по 4 проектам,указанным ниже.Сроки общие – 7 дней. 4 дня на проекты : [url=http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/]http://cr59683-wordpress-8.tw1.ru/[/url] и drev-dekor.ru. 3 дня на проекты Comfort-okna.ru и [url=http://cr59683.tmweb.ru/]http://cr59683.tmweb.ru/[/url] Нужно привести главную в виде файла макет2 (во вложении).Создать внутренние ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть amoCRM. У него есть API. Нам нужны доработки виджетов (разных), используя php язык. https://developers.amocrm.ru/introduction.php Виджет – это набор настроек, JS и PHP-файлов, которые могут быть подключены в любой аккаунт amoCRM, через включение виджета клиентом. Спрашивайте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно поработать с картами на сайте, несложная задачка. ТЗ и прочие вопросы в личке. В ответе оставляйте Ваш скайп и если Вы можете начать сегодня.Завершен8 лет назад
1. Необходимо найти в интернете готовый продающий лендинг с хорошей конверсией на внешние батареи PowerBank Xiaomi MI 5200/10400/16000mah. 2. Согласовать выбранный лендинг со мной 3. После согласования выполнить копию лендинга в "ЛП Генератор". 4. Срок. В течении пяти ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад