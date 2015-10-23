1 клик на Simpla

Здравствуйте!

Есть симпла 2.3.7 нужно сделать следующее:

1. Купить в 1 клик, сама форма есть отправка писем идет, нужно сделать проверку формы, там поля имя и телефон, чтобы нельзя было отправить пустую, а так же добавить в админке 1 клик как заказы, т.е. порядковый номер, имя, телефон и дата обращения чтобы велось. 2.У нас в админе товары идут по названию и номеру артикула, нужно именно в админе сделать сортировку во всех категориях, и в брендах и в общем каталоге по номеру артикула, по возрастанию и убыванию. Пишите точную стоимость и сроки