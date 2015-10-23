Работа с АПИ ГуглМапс API google.maps

Веб-программированиеЗавершен5 заявок213 просмотров
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Добрый день. Нужно поработать с картами на сайте, несложная задачка. ТЗ и прочие вопросы в личке. В ответе оставляйте Ваш скайп и если Вы можете начать сегодня.

8 лет назад
pavelmoskvich12
Павел 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад
$50
3 дня
Очень хорошо сработались с Павлом. Доходчиво и понятно поставил задачи. Постоянно был в контакте со мной, и если возникали вопросы, то не заставляя ждать отвечал на них. Оплата был совершена своевременно.