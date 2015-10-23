Здравствуйте.

Необходимо создать простую видео трансляцию на сайте по типу один вещатель - много зрителей.

Краткое описание задачи:

Лицо с веб-камерой подключается к сайту, после чего его трансляция передается на сайт

Зритель войдя на страницу, может просматривать видео трансляцию в онлайн режиме.

Не рассматриваю десктоп приложения а только подключение и вещение через браузер.

Проект прост без излишеств.

Пожалуйста указывайте какую технологию вы будете использовать при создании трансляции (flash,p2p, webrtc или другие).