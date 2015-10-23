Подключение по API

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки122 просмотра
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Реализовать скрипт на PHP, который будет: 1.Получать список статей статей для сайта http://wiki.webartex.ru/API_%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.B9 и 2. Отправлять адрес размещенной статьи а проверку.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад