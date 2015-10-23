Добавить выпадающее меню на битрикс

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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Здравствуйте ,Есть сайт на битриксНужно в списке добавить фильтрацию по городу и специальности:

Кто может сделать пишите скайп.работы для знающих совсем не много

Бюджет 100грн

8 лет назад
stYdiadimitra
Дмитрий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад