Разработка парсера и внедрение его на instant cms

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка92 просмотра
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Необходимо разработать парсер двух сайтов которы будет собирать данные в одно целое и представлять их в нужном виде,  внедрить его на инстант.

 

Более подробно в переписке.

8 лет назад
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад