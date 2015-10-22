Парсинг, копия сайта

Доработки на сайте. Работа с API Bitrix!!! Требования: - умение верстать; - знать php; - работа не менее года с битрикс. Оплата почасовая (ваши предложения по оплате).
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Требуется сделать полную копию сайта – простенький интернет-магазин. Спарсить дизайн структуру картинки. Содержимое натянуть на подходящую бесплатную cms. Вообщем нужна точная копия. Урл дам при личном общении.
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