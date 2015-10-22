Починить модуль поиска для сайта на старом Webasyst

Необходимо написать компонент рейтинга для Joomla 2/3 с использованием AJAX. Внешний вид - 5 звезд с комментариями (см. прикреплённый файл) Со стороны админки создавать счётчики с уникальными id. Вставлять в любую позицию сайта с помощью тегов, например {my_rating ...
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Здравствуйте! Требуется починить модуль поиска с автоподсказкой для сайта на старом Webasyst. Сам модуль , насколько я понимаю, стоит . но после внесения изменений в дизайн одними криворукими товарищами поиск нормально работать перестал ) Жду Ваши предложения)
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