Починить модуль поиска для сайта на старом Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки88 просмотров
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Здравствуйте! Требуется починить модуль поиска  с автоподсказкой для сайта на старом Webasyst.  Сам модуль , насколько я понимаю, стоит . но после внесения изменений в дизайн одними криворукими товарищами поиск нормально работать перестал ) Жду Ваши предложения) 

8 лет назад
jandee
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад