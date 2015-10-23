Увеличить скорость загрузки сайта недвижимости на WordPress

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок194 просмотра
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Пациент - http://nikap.ru.

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта. Проблема возникла после импорта недвижимости. Без недвижимости (или с любым другим шаблоном, в котором не выводится эта недвижимость) такой задержки не возникает. Интересный момент - если вместо wp_head прописать его содержимое прямо в шаблоне - проблема так же исчезает (но без этой области никак).

Никаких предоплат, оплата ЯД/сберб/киви

WordPress
8 лет назад
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
blinus1984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
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