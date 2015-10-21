Опитимизировать страницу сайта на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Добрый день.

Мне нужно ускорить скорость загрузки страницы сайта сделанного на вордпресс.

http://aliexpress.md/coupons/

А то как-то он уж слишком грузит браузер.

Жду ваши предложения по решению данной проблемы с указанием стоимости услуги.

8 лет назад
Alexspaine
Александр 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов