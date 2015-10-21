Опитимизировать страницу сайта на вордпресс

У меня есть медиа приставка "картина микро HD", которая есть нечто иное как Dune HD TV-102 только с картиновской прошивкой, показывает только Картина ТВ, никакие плагины незагружаются и не перепрошиваеться. Потому-что установлен какой-то блокиратор.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Мне нужно ускорить скорость загрузки страницы сайта сделанного на вордпресс.
А то как-то он уж слишком грузит браузер.
Жду ваши предложения по решению данной проблемы с указанием стоимости услуги.
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