Сверстать (адаптивно) макеты и посадить на Wordpress

$100
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок1402 просмотра
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Требуется сверстать(адаптивно) макеты https://docs.google.com/uc?id=0B0W-AMgwD4IdQkRmS0FiTUN5UXc&export=download и натянуть на Wordpress.  Макеты не сложные.

По функционалу Wordpress: все стандартно, фото для новостей / текст и т.д.

WordPress
8 лет назад
guest_14453510434892
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад