Работа по серверной части в карточной игре "Дурак" на PHP

Сделать автопостинг в инстаграмм. Скрипт который мог бы постить в инстаграмм например несколько тысяч фото в день. Можно даже для нескольких пользователей - например по 300-500 дня одного юзера. Готов выслушать ваши предложения. Интересует именно несколько ...