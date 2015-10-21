Расширение для браузеров. Блокировка/замена рекламы.

Здравствуйте.

Меня интересует разработка расширения для интернет-браузеров, которое распознает (по принципу AdBlock) и замещает рекламные блоки на сторонних сайтах на заданные сообщения текстового и прочего характера.

Подробности с удовольствием обсужу при общении в переписке на сайте или на прочих каналах связи.

С уважением,

А.Марков